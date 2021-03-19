Galatasaray'dan sonra Belhanda'ya bir darbe daha

Galatasaray’da sözleşmesi tek taraflı feshedilerek gönderilen Younes Belhanda, bir şok da ülkesinden yaşadı. Yıldız futbolcunun saha zemini ve yöneticilerle ilgili sözleri sonrası kulüple yolları ayrılmıştı.

Dirar kadroya davet edildi



Fas Milli Takımı Teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Moritanya ve Burundi maçları için aday kadroyu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı 24 kişilik listede Belhanda’ya yer vermedi. Fenerbahçe’den kiralık Belçika’nın Brugge takımına giden Nabil Dirar ise davet edilen isimler arasında yer aldı.

Üzerini tamamen çizdi

