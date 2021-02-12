Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da başvurdu

Pazartesi günü Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gidecek olan Beşiktaş hava şartları nedeniyle müsabakanın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu.

12 Şubat 2021 Cuma - 14:12
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Beşiktaş, 15 Şubat pazartesi günü Gençlerbirliği ile 19:00'da oynayacağı maçın saatinin hava şartları nedeniyle değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu.
 
Galatasaray ve Kasımpaşa kulüpleri de aralarındaki maç için TFF'ye benzer bir başvuruda bulundu ama TFF Başkanı Nihat Özdemir, Akşam'a yaptığı açıklamada bu isteğe karşı çıktı.
 
Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: beşiktaş gençlerbirliği
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