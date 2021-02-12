Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da başvurdu

Beşiktaş, 15 Şubat pazartesi günü Gençlerbirliği ile 19:00'da oynayacağı maçın saatinin hava şartları nedeniyle değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu.

Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.