Galatasaray'dan sürpriz Lemina ve Seri kararı!

Geçen sezon kiraladığı Lemina ve Seri ile devam etmek isteyen ancak yüksek bonservis bedellerine takılan Galatasaray, eski yıldızları için çetin pazarlıklarını sonuna kadar sürdürecek.

25 Ağustos 2020 Salı - 7:52
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Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Mario Lemina ve Jean Michael Seri'yi takımda tutmak istiyor.
 
Ancak Lemina için Southampton'ın 9, Fulham'ın da Seri için 18 milyon euro'luk satın alma bedellerinde diretmesi üzerine sarı-kırmızılılar plan değiştirdi. Geçen sezon iki futbolcuyu toplam 7.5 milyon euro'ya oynatan ve bu rakamı 5 milyon euro'nun altına çekmeye çalışan sarı-kırmızılılar, oyuncuların kulüpleri için ise 'bekle ve gör' taktiği uygulayacak.
 
3'ÜNCÜ İSİM COULİBALY
 
Türkiye gibi İngiltere'de de transfer tahtası 5 Ekim'e kadar açık. Sarı-kırmızılı yönetim de "Gerekirse son güne kadar Lemina ve Seri için uğraşalım" görüşünde birleşti ve pazarlık süreci henüz bitmedi. Orta sahaya üçüncü transferin ise İsmaila Coulibaly olması bekleniyor.
 
 

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