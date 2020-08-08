Galatasaray'dan sürpriz Mehmet Ekici hamlesi! İmzalar her an atılabilir

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de istediği performansı bir türlü gösteremeyen Mehmet Ekici, Galatasaray'a önerildi. Cimbom'un maaş teklfini kabul etmesi durumunda Ekici, sarı-kırmızılı formayı giyecek.

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 11:16
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G.Saray'da flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta Mehmet Ekici, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.
 
EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.
 
MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.
 
 
YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR
Mehmet Ekici, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.
 

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Etiketler: Galatasaray Mehmet Ekici transfer
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