Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alioski geliyor

Kariyerini Leeds United'da sürdüren Makedon sol bek, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu sezon Ada temsilcisiyle 26 maça çıkan Alioski, takımına 3 gollük katkı sağladı.

Kariyerine İsviçre'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Lugano'dan Leeds United'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 26 resmi maçta 3 gol attı.