Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alioski geliyor

Leeds United'la ipleri koparan tecrübeli futbolcu Alioski için Galatasaray devreye girdi.

09 Mart 2021 Salı - 10:08
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Kariyerini Leeds United'da sürdüren Makedon sol bek, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu sezon Ada temsilcisiyle 26 maça çıkan Alioski, takımına 3 gollük katkı sağladı. 
 
Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyen Alioski, kariyeri boyunca çıktığı 354 maçta, 50 gol atıp, 43 de asist yaptı. Defanstaki başarılı futbolunun yanı sıra skora da büyük katkı yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...
 
Kariyerine İsviçre'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Lugano'dan Leeds United'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 26 resmi maçta 3 gol attı.

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Etiketler: Alioski galatasaray
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