Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Djibril Sow...

Sezon başında yapılamayan transferlerin devre arasında mutlaka gerçekleşmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'in son gözdesi ortaya çıktı. Mutlaka 8 numara takviyesi talep eden tecrübeli hoca, Eintracht Frankfurt lu Djibril Sow'un üzerinde duruyor.

HEM DEFANSİF HEM OFANSİF

Takvim'in haberine göre Terim'in 23 yaşındaki İsviçreli yıldızı listenin ilk sırasına eklediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirlendi. Sow orta alanda hem defansif hem ofansif roller üstleniyor.

9 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçen yıl 9 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Sow bu sezon gözden düşmüş durumda. Genç yıldız Bundesliga'da 30 süre alabildi.

BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR

Yeni sezonda 'sattığın kadar al' maddesinden kurtulacak olan G.Saray'ın Senegal asıllı İsviçreli futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.