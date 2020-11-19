Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Barcelonalı Mathues Fernandes!

Galatasaray'dan sürpriz hamle. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim özellikle geleceğe yönelik yıldızları kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Bu oyuncular arasında Barcelona’nın genç orta sahası Matheus Fernandes’in ilk sırada olduğu ortaya çıktı.

19 Kasım 2020 Perşembe - 13:43
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Galatasaray'dan sürpriz hamle. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim özellikle geleceğe yönelik yıldızları kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Bu oyuncular arasında Barcelona'nın genç orta sahası Matheus Fernandes'in ilk sırada olduğu ortaya çıktı.
 
BARÇA'DA HİÇ ŞANS BULAMADI
Henüz 22 yaşında olan Brezilyalı star sezon başında Palmeiras'tan 7 milyon Euro'luk bir rakamla alındı. Ancak kadroya bile giremeyen Fernandes tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı.
 
KİRALAMA KARARI ALDILAR
Barcelona bu oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralama kararı alınca G.Saray harekete geçti. Cimbom İspanyol kulübüyle temas kurarken Brezilyalı yıldızın durumu gelecek hafta netlik kazanacak.
 
FATİH TERİM ÖZELLİKLE İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Matheus Fernandes'i özellikle istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede, "Onu burada parlatır, yıldızlaştırırız"dediği gelen bilgiler arasında.(Takvim)
 
 

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Etiketler: Galatasaray transfer Barcelona
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