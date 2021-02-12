Galatasaray'dan teklif geldi ama...

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan; kariyer planı, Galatasaray 'ın golcüleri Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Karan, sarı kırmızılı takımdan yardımcı antrenörlük için teklif aldığını açıkladı.

Radyospor'a konuk olan Ümit Karan, "Yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Yurt dışında başarılı bir performans ortaya koydum. Türkiye'de olmak benim için ayrı bir mutluluk. Ülkemde teknik direktör olarak başarılı olmak ve futbolumuza katkı sağlamak istiyorum. Menemenspor olarak belki de ligin en genç takımıyız, yaş ortalamamız 21.8 oldu. Futbolda ayrılıklar oluyor. Ara transfer döneminde takımıza gelenler gidenler oldu. Futbolda değişiklikler oluyor. Takımızdan da Taşkın, Kamara ve Şerif gibi önemli isimler ayrıldı. Menemenspor olarak mecvut oyuncularımızla sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerinden bahseden Karan, "Teknik direktörlük kariyerimde hedeflerime adım adım gitmek istiyorum. İlk hedefim bu sezon Menemenspor'u ligde tutmak, sonrasında ise play-off ya da ilk 2 için mücadele etmek, sonrasında Menemenespor'la olursa daha güzel olur Süper Lig'de çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'dan teklif geldi!'



Galatasaray'la gönül bağının sürdüğünü belirten Ümit Karan şöyle konuştu: "Galatasaray'a gönül vermiş futbolculardan birisiyim. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparım. İnşallah bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim. Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim."

Ümit Karan son günlerin çok konuşulan golcüsü ve kendisine benzetilen Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed hakkında da açıklamalarda bulundu. Son 3 maçta 3 gol atan Mohamed'in takip ettiği bir futbolcu olduğunu söyleyen Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Mohamed ocak ayının en faydalı transferi bence. Mohamed'i bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm.(Gülerek)" diye konuştu.

'Falcao'ya verilen para ile 3-4 oyuncu yetişirdi'



"Falcao'nun oynamak istemiyor gibi bir havası var, zorlamamak lazım, uzatmaya gerek yok. Falcao için harcanan para altyapıya harcansa 3-4 oyuncu yetişebilirdi. Yıllardır aynı muhabbet dönüyor. Altyapıya önem vermedikten sonra oyuncu yetişmez. Şu anda kulüplerde bir nesli yok ediyoruz. Gelecek yıl mutlaka U21 ligi olmalı."