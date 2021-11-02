Galatasaray'dan TFF'ye 'Lokomotiv Moskova' başvurusu

Lokomotiv Moskova'yla gruptan çıkma maçına çıkma maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray TFF'ye "yüzde 100 seyircili oynama" başvurusunda bulundu.

02 Kasım 2021 Salı - 13:08
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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotif Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.
 
Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotif Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.
 
TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda yüzde 100 seyirciye izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotif Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.
 
Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

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Etiketler: Galatasaray Lokomotiv Moskova tff
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