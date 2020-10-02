Galatasaray'dan transfer atağı! Onyekuru ve Bruma...

Belhanda'nın satışından arta kalacak bütçeyi kanat transferine ayırmak isteyen Galatasaray, iki eski oyuncusuyla yeniden temasta. Onyekuru veya Bruma'dan birinin kadroya dahil edilmesi düşünülüyor.

02 Ekim 2020 Cuma - 10:33
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Galatasaray'ın transferdeki tek gündemi orta saha değil. Sarı- Kırmızılılar, kanatlara da takviye yapmanın peşinde.
 
Bu doğrultuda Belhanda'nın satışı dört gözle bekleniyor. Yönetim, Seri ve Moder operasyonunun planlandığı gibi gitmesi halinde, elde kalan son bütçeyi gündemdeki iki isimden biri için kullanmanın hesaplarını yapıyor.
 
Eski oyuncuları Henry Onyekuru ve Armindo Bruma ile görüşmelerde bulunan Sarı- Kırmızılılar, bu ikiliden birini kiralayarak takımdaki kanat aksiyonlarına hız vermeyi hedefliyor.
 
Gerekirse bütçe için transferin son günlerinde kadroda düşünülmeyen isimlerden birinin daha gönderilmesi gündeme gelebilir. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Galatasaray Onyekuru Bruma
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