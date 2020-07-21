Galatasaray'dan transfer için Bernard Mensah operasyonu

Galatasaray, bir süredir Beşiktaş’la görüşme halinde olan Kayserisporlu Bernard Mensah için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılılar, yapılacak ilk oyuncu satışının bütçesini Ganalı futbolcunun transferine ayıracak.

21 Temmuz 2020 Salı - 10:47
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Falcao kavgası: Parasını sen öde Beşiktaş'ta puan avcısı Sergen Yalçın Galatasaray'da Ryan Babel'e bir şans daha! Domagoj Vida'dan Gökhan Gönül'e: Bizimle kal Burak Yılmaz, Beşiktaş Yönetimi ile görüşecek

Galatasaray ve Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için karşı karşıya geliyor... Süper Lig’de kalma mücadelesi veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonda 8 numaralı pozisyonu kendisine vermeyi istiyor. Bu doğrultuda yönetimden talepte bulunduğu öğrenilen Fatih hoca, Belhanda veya Maicon’un satışından gelecek paranın bir bölümünün bu transfere ayrılmasını istiyor. Bu sezon 25 lig maçında 5 gol 7 asistlik performans sergileyen Mensah da Kayserispor’un bir alt lige düşmesi durumunda takımından ayrılmayı düşünüyor. Bir süredir görüştüğü Beşiktaş’ın ise henüz bonservis konusunda Kayseri ile herhangi bir anlaşma yapmadığı öğrenildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Güzel spikerin şampiyonluk heyecanı! Güzel spikerin şampiyonluk heyecanı!
Açıkladılar! Luiz Gustavo'nun yeni takımı... Açıkladılar! Luiz Gustavo'nun yeni takımı...  Galatasaray'dan transfer atağı! 2 yıldız gündemde...Galatasaray'dan transfer atağı! 2 yıldız gündemde... Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.