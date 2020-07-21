Galatasaray'dan transfer için Bernard Mensah operasyonu

21 Temmuz 2020 Salı - 10:47
Galatasaray ve Beşiktaş
, Bernard Mensah transferi için karşı karşıya geliyor... Süper Lig’de kalma mücadelesi veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim
, yeni sezonda 8 numaralı pozisyonu kendisine vermeyi istiyor. Bu doğrultuda yönetimden talepte bulunduğu öğrenilen Fatih hoca, Belhanda veya Maicon’un satışından gelecek paranın bir bölümünün bu transfere ayrılmasını istiyor. Bu sezon 25 lig maçında 5 gol 7 asistlik performans sergileyen Mensah da Kayseri
spor’un bir alt lige düşmesi durumunda takımından ayrılmayı düşünüyor. Bir süredir görüştüğü Beşiktaş’ın ise henüz bonservis konusunda Kayseri ile herhangi bir anlaşma yapmadığı öğrenildi.