Galatasaray'dan transfer için Radja Nainggolan operasyonu

Sarı-Kırmızılılar, İnter’in dünyaca ünlü orta sahası Radja Nainggolan’ı kadrosuna katmak için gaza bastı. Geçen sezonlarda da kulübün gündemine gelen 32 yaşındaki oyuncu için yönetim, İtalyan kulübünün kapısını satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle çaldı, pazarlıklar hızlandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba - 9:50
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Süper Lig’de 2020-21 sezonuna cumartesi günkü Gaziantep mücadelesiyle başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, transferde hareketli dakikalar geçiriyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda’yı yeni dönem planlamasında düşünmeyen ve bir an önce elinden çıkarabilmek için başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok kulüple temas halinde bulunan Cim Bom, önceki sezonlarda da kulübün gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Radja Nainggolan için bu kez gözünü kararttı. Geçen sezonu Cagliari’de kiralık olarak geçiren ve İnter’e geri dönen 32 yaşındaki Belçikalı için yoğun girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için çaba gösteriyor. Yıldız ismin hem kulübü hem de menajeriyle yapılan temaslarda büyük aşama kaydeden Galatasaray’ın, bu transferi gelecek haftaya yetiştirmeye çalıştığı gelen haberler arasında...
 
Kulübü de sıcak bakıyor
Serie A ekibi İnter’e 2 yıl önce Roma’dan tam 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Radja Nainggolan, bu kulüpte önceki sezon 35 maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Yıldız isim, geçen sezon kiralık olarak gittiği Cagliari’de ise 29 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri 6 kez sarstı ve 7 de asist yaptı. Orta sahada merkezde ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 32 yaşındaki futbolcunun, kariyerine yeni bir takımda devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre İnter’in de Nainggolan’ın kiralanmasına olumlu baktığı ifade edildi.

 

 

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Etiketler: Galatasaray İnter transfer Radja Nainggolan
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