Galatasaray'dan transferde Halil Dervişoğlu hamlesi!

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu için FC Brentford'a resmi teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

21 Ocak 2021 Perşembe - 7:42
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Ocak transfer döneminde henüz kadroya takviye yapmayan Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi geldi.
 
Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Halil Dervişoğlu'na resmi transfer teklifi yaptı. Halil'in sarı kırmızılı takıma transferi yarın netlik kazanacak.
Halil Dervişoğlu, Alanyaspor'la anlaşma sağlanmıştı fakat kulübü FC Brentford bu transfere izin vermedi.
 
 
21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.
 
Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.
 
FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.
 
 

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Etiketler: Galatasaray transfer Halil Dervişoğlu
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