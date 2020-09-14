Galatasaray'dan transferde İdrissa Doumbia bombası!

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Lizbon ekibinin %40 indirim istemesiyle 22 yaşındaki İdrissa Doumbia ayrılık kararı aldı. Çalışma izni nedeniyle Premier Lig’e gidemeyen Doumbia, artık Galatasaray’a çok yakın...

14 Eylül 2020 Pazartesi - 8:57 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 9:03
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Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia girdi. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, İngiltere'deki çalışma izni problemi nedeniyle Watford ve Southampton'dan gelen teklifleri değerlendiremedi.
 
KONTENJAN ŞİMDİLİK DOLU
İdrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu. Babel ve Belhanda'yı satmaya çalışan, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor. Etebo'dan çok daha potansiyelli olan 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.
 
İDRİSSA DOUMBİA KİMDİR?
D.Tarihi: 14 Nisan 1998
 
D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi
 
Boy: 1.87
 
Mevki: Orta saha
 
Kulüp: Sporting/Portekiz
 
P.Değeri: 4 milyon Euro
 
 

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Etiketler: Galatasaray İdrissa Doumbia Lizbon transfer
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