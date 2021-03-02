Galatasaray'dan yeni stat başvurusu

Son haftalarda bozuk zeminden dolayı futbolcuların serzenişleriyle karşı karşıya kalan Galatasaray yönetimi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak için TFF’ye başvuruda bulunacak.

02 Mart 2021 Salı - 8:07
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Sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcular Türk Telekom Stadı’nın bozulan zemininden rahatsız.
 
NTV'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi, Aslantepe’nin zemini onarılana kadar maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak için TFF’ye başvuruda bulunacak.
 
Başvuru kabul edilirse Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.
 
Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

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Etiketler: galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı
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