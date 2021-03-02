Galatasaray'dan yeni stat başvurusu

02 Mart 2021 Salı - 8:07
Sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcular Türk Telekom Stadı’nın bozulan zemininden rahatsız.
NTV'nin haberine göre; Galatasaray
yönetimi, Aslantepe
’nin zemini onarılana kadar maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak için TFF’ye başvuruda bulunacak.
Başvuru kabul edilirse Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor
maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.
Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi
finaline ev sahipliği yapacak.