20 Ocak 2021 Çarşamba - 18:02
| Son Güncelleme : 20 01 2021 - 20:12
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor
ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
48' Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Rodallega'nın sağ kanattan yerden pasında savunma arkasına sarkan Tusha düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi.Gol - Veton Tusha
46' Denizlispor'da Veton Tusha oyuna giriyor, Sacko ikinci yarıda kenarda.Hadi Sacko - Veton Tusha
45' Renep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top kendi ceza sahasına düştü. Topu takip eden Donk, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Ryan Donk
40' Denizlispor etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada arka direkte uygun durumda olan Rodallega'nın kale önünde çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
35' Denizlispor gole çok yaklaştı! Sagal'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle baş başa kalan Recep Niyaz'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
30' Denizlispor'da Rodallega, Marcao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Hugo Rodallega
24' Gollerin ardından maçta tempo düştü.
17' Sağ kanattan Linnes'in savunmadan seken topu ceza sahası sağ çaprazda önünde bulan Feghouli2nin yerden şutunda top uzak kale direğine çarpıp ağlarla buluştu.Gol - Sofiane Feghouli
12' Galatasaray, Denizlispor yarı sahasında baskı kurdu ve rakibini çıkartmıyor.
9' Galatasaray öne geçti! Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Belhanda topu ceza sahasının içerisine çevirdi. Uygun durumda olan Emre Akbaba, topu ağlara gönderdi.Gol - Emre Akbaba
7' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Rodallega'nın şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
6' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Sacko'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Taylan Antalyali
4' Savunmadan seken topu ceza yayında önünde bulan Babel'in dönerek yaptığı vuruşta yan yandan dışarı çıktı.
3'
Galatasaray maça etkili başladı! Galatasaray
, sağ kanattan Feghouli ile sürekli rakip kaleyi zorluyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Dossevi, Recep Niyaz, Sagal (Muhtemel)
Sacko
Mesanovic