Galatasaray - Denizlispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

2021'de istediği sonuçları almakta zorlanan Galatasaray , son olarak da derbi maçta Beşiktaş 'a kaybederek zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. 14 Haziran 2020'de sakatlanan ve geçtiğimiz sezonun son 7 maçı ile bu sezon oynanan ilk 18 maçta forma giyemeyen Fernando Muslera, büyük bir aksilik olmazsa bu karşılaşmayla birlikte eldivenleri geri alacak. Mbaye Diagne cezalı; Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı sakat. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de forma giyemeyecek. TD Fatih Terim 'in Diagne ve Falcao'nun yokluğunda Ryan Babel'i hücum merkezinde başlatması bekleniyor ancak bir anda şapkadan Kerem Aktürkoğlu da çıkabilir. Beşiktaş maçının sınıfta kalan ismi Christian Luyindama yerine Ryan Donk ilk 11'de forma giyecek ve Marcao'nun savunma partneri olacak.

Denizlispor'un başına geçtikten sonra ilk 2 lig maçını kazanan Yalçın Koşukavak, sonrasındaki 5 maçta ise hiç galibiyet elde edemedi ve 14 puanla ligin dibine demir attılar! Neven Subotic ve Mustafa Yumlu 'nun sakatlıkları sonrası stoper ikilisini Fabiano ile Muhammet Özkal oluşturmaya devam edecek. Sol bek Zakarya Bergdich'in cezası sona erdi ve ilk 11'e geri dönecek. Hatayspor karşısında solda oynamak zorunda kalan Tiago Lopes de standart yeri sağ beke geçecek. Cezası sona eren bir diğer önemli isim de Hugo Rodallega... Kolombiyalı golcü Koşukavak ile performansını yükseltmişti, o da yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ü "2.5 ÜST" bitti.

Denizlispor 'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Galatasaray bu sezon ilk golü yediği 4 lig maçını da kaybederken; Denizlispor açılış golünü attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

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