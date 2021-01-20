Galatasaray - Denizlispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Derbide Beşiktaş'a kaybedip zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, son 5 maçta galibiyeti olmayan Denizlispor'u TT Stadı'nda konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

20 Ocak 2021 Çarşamba - 9:38
İLGİLİ HABERLER
Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (20 Ocak) Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (19 Ocak 2021) Trabzonspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Fenerbahçe - Ankaragücü maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları

2021'de istediği sonuçları almakta zorlanan Galatasaray, son olarak da derbi maçta Beşiktaş'a kaybederek zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. 14 Haziran 2020'de sakatlanan ve geçtiğimiz sezonun son 7 maçı ile bu sezon oynanan ilk 18 maçta forma giyemeyen Fernando Muslera, büyük bir aksilik olmazsa bu karşılaşmayla birlikte eldivenleri geri alacak. Mbaye Diagne cezalı; Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı sakat. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de forma giyemeyecek. TD Fatih Terim'in Diagne ve Falcao'nun yokluğunda Ryan Babel'i hücum merkezinde başlatması bekleniyor ancak bir anda şapkadan Kerem Aktürkoğlu da çıkabilir. Beşiktaş maçının sınıfta kalan ismi Christian Luyindama yerine Ryan Donk ilk 11'de forma giyecek ve Marcao'nun savunma partneri olacak.
 
Denizlispor'un başına geçtikten sonra ilk 2 lig maçını kazanan Yalçın Koşukavak, sonrasındaki 5 maçta ise hiç galibiyet elde edemedi ve 14 puanla ligin dibine demir attılar! Neven Subotic ve Mustafa Yumlu'nun sakatlıkları sonrası stoper ikilisini Fabiano ile Muhammet Özkal oluşturmaya devam edecek. Sol bek Zakarya Bergdich'in cezası sona erdi ve ilk 11'e geri dönecek. Hatayspor karşısında solda oynamak zorunda kalan Tiago Lopes de standart yeri sağ beke geçecek. Cezası sona eren bir diğer önemli isim de Hugo Rodallega... Kolombiyalı golcü Koşukavak ile performansını yükseltmişti, o da yeniden ilk 11'deki yerini alacak.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ü "2.5 ÜST" bitti.
 
- Denizlispor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.
 
- Galatasaray bu sezon ilk golü yediği 4 lig maçını da kaybederken; Denizlispor açılış golünü attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %58'lik kesim derbide Beşiktaş'a kaybetse de, son haftalarda formsuz görüntüde olan Denizlispor karşısında sarı-kırmızılı ekibe güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 'Yeni Eljif Elmas' ile görüşmelere başlandı Fenerbahçe'den bir transfer daha! 'Yeni Eljif Elmas' ile görüşmelere başlandı
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta deprem! N'Koudou'dan şok hamleŞampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta deprem! N'Koudou'dan şok hamle Fenerbahçe'ye transferde son dakika şoku! 250 bin euro için anlaşma bozulduFenerbahçe'ye transferde son dakika şoku! 250 bin euro için anlaşma bozuldu Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Fatih Terim çıldıracakFenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Fatih Terim çıldıracak
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.