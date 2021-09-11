Galatasaray Diagne için öyle teklifleri reddetmiş ki...

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Diagne için Caglari ve Suudi Arabistan'dan 5 milyon euro'luk teklifler geldi ama...

11 Eylül 2021 Cumartesi - 11:29
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Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, transfer dönemi başında gelecek ilk teklife satmaya hazır olduğu Diagne'yi yükselen performansı sebebiyle takımda tuttu.
 
Sarı kırmızılılar, İtalya'dan Cagliari ve Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyon Euro altı teklifleri değerlendirmeye almadı. 29 yaşındaki Senegalli golcünün iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
 
Galatasaray, bu sezon Mbaye Diagne'den maksimum verimi almaya çalışacak. Devre arasında ise gelebilecek olası tekliflere karşı 5 milyon euro üstündeki rakamlar değerlendirilecek.
 
Mbaye Diagne, Ocak 2018'den bu yana 66 maçta attığı 53 golle ligin en skorer ismi konumunda bulunuyor.

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Etiketler: diagne
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