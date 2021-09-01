Galatasaray Dieng, Okay Yokuşlu ve Elneny bombasının birini patlatacak

Orta sahaya takviye yapmak için son düzlüğe giren Galatasaray'da Okay Yokuşlu, Dieng ve Elneny için çalışmalar devam ediyor.

01 Eylül 2021 Çarşamba - 8:45
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Galatasaray, 6 numara için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa’da transferin dün gece itibariyle bitmesinden sonra kulüplerin kadroları ile ilgili kararını bekleyen sarı-kırmızılılar bütün ihtimalleri değerlendiriyor.
 
Okay Yokuşlu için Celta Vigo’ya 900 bin euro kiralama teklifinde bulunan Cim-Bom, zorunlu satın almaopsiyonunun ise 2 milyon euro olmasını istedi. Arsenal forması giyen Mohamed Elneny için de devrede olan sarı-kırmızılılar 5 milyon euroyu gözden çıkardı. 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için İngiliz kulübünün kararı bekleniyor. Galatasaray’ın listesindeki bir diğer oyuncu Aliou Dieng için ise Ah-Ahly ile pazarlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu üç futbolcudan birini 6 numara pozisyonuna transfer etmeyi düşünüyor. (Skorer)

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Etiketler: dieng okay okuşlu elneny galatasaray
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