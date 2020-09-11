Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı!

11 Eylül 2020 Cuma - 1:35
| Son Güncelleme : 11 09 2020 - 1:38
Galatasaray Doğa Sigorta
Erkek Basketbol
Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık
ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya
'da yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak İstanbul
'a gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
Bu oyuncunun yanı sıra 2 basketbolcunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.