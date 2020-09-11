Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun izole edilmiş bir şekilde İstanbul'a gönderildiği açıklandı.

11 Eylül 2020 Cuma - 1:35 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 1:38
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 
 
Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
 
Bu oyuncunun yanı sıra 2 basketbolcunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray corona virüs test sonucu pozitif çıktı
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