Galatasaray dualarla gönderdi şimdi şov yapıyor

Monaco ile yollarını ayırıp Galatasaray ’a geldiğinde, Türkiye’nin en büyük transferlerinden biri olarak lanse edilen Radamel Falcao, Cim-Bom’dan adeta kovulurcasına uzaklaştırılmıştı. Ama El Tigre’nin (Kaplan) Rayo Vallecano’daki performansı, sarı-kırmızılılara, “Biz başka Falcao mu izlemiştik” dedirtti.

Cim-Bom’a geldiğinde, Latin Amerika ’dan son 20 yılda çıkmış en iyi golcülerden ve Avrupa ’ya da damga vurmuş bir isimdi Radamel Falcao... Ancak zaman geçtikçe beklentiler yerini hayal kırıklığına bıraktı, performansı bir türlü camiayı tatmin etmedi. Sakatlık üstüne sakatlık yaşayan, oynadığı maçlardaki formu hep tartışma konusu olan futbolcu, sonunda bedelsiz olarak İspanya ’nın yolunu tuttu.

Rayo Vallecano’da benzer sahneleri göreceğini düşünenlerin yanıldıklarının ortaya çıkması ise fazla uzun sürmedi. İspanya’ya gittikten sonra yedi maçın altısında forma giyen Radamel Falcao, dört gole imza attı. Atletico Madrid dönemindeki kadar klas gollere imza atan 35 yaşındaki santrfor, yeniden döndüğü La Liga’da ikinci baharını yaşamaya başladı.

Takımının Barcelona ’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle hem galibiyeti getirdi hem de Barcelona Teknik Direktörü Koeman’ın görevine son verilmesine neden oldu.

Taraftar sitem etti

Falcao’nun tavan yapan performansı, Galatasaray’a gönül verenleri sosyal medyada paylaşımlar yapmaya itti. Sarı-kırmızılı taraftar, “Bizde niye böyle oynamadın?” türündeki yorumlarıyla, yıldız golcünün bu performansı, takımlarında sergilememiş olmasından duydukları hayal kırıklığını dışa vurdu.

Messi gitti, Barça bitti!

Lionel Messi’nin sezon başında ayrılarak Paris Saint Germain’in yolunu tutması Barcelona’ya büyük darbe vurdu. Uzun yıllardır Arjantinli futbolcunun merkezinde olduğu bir oyun sistemiyle oynayan Barça, yıldız futbolcunun ayrılmasının ardından kendisine gelemedi.