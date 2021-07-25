Galatasaray duyurdu! Bir oyuncuyu daha İstanbul'a getiriyor

Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i imza için İstanbul'a getiriyor.

25 Temmuz 2021 Pazar - 18:55
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Transferi konusunda Rennes'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.
 
Akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Sacha Boey, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayacak imzayı atacak.
 
Galatasaray'dan oyuncunun transferi için KAP'a yapılan açıklamada, "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey’in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
 
Geçen sezonu Dijon'da kiralık geçiren Sacha Boey, 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
 
Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.
 
Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
 
Kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısı gösterdi. Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapan Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynadı.
 
Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda. Rennes altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık geçiren 20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

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