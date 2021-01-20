Galatasaray Emre Akbaba kararını verdi

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba'yla yollar ayrılıyor...

20 Ocak 2021 Çarşamba - 9:41
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Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in opsiyonları bulunuyor.
 
Fatih Terim ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.
 
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Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor. Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı.
 

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Etiketler: emre akbaba galatasaray
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