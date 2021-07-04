Galatasaray Emre Akbaba'yı resmen duyurdu

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.

04 Temmuz 2021 Pazar - 10:09 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 11:13
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Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
 
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi müsabakada 14 gol attı. Galatasaray imza sonrası Akbaba'nın sağlık kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

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Etiketler: emre akbaba galatasaray
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