Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya sattı

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi - 23:41
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Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Eyüpspor'a transfer oldu.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
 
Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.
 

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