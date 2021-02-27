Galatasaray - Erzurumspor

27 Şubat 2021 Cumartesi - 18:00
| Son Güncelleme : 27 02 2021 - 19:19
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
19' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada Gomes'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.
15' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Yedlin'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan geri döndü.
5' Karşılaşma düşük tempoyla başladı.
İLK 11'LER!
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan
, Onyekuru, Mostafa Mohamed.
BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Teikeu, Da Costa, Leo, Buğra, Omolo, Emrah, Aatif, Novikovas, Gomes