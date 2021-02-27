Galatasaray - Erzurumspor

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 19:19
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Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
19' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada Gomes'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.
15' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Yedlin'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan geri döndü.
5' Karşılaşma düşük tempoyla başladı.
 
İLK 11'LER!
 
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed.
 
 BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Teikeu, Da Costa, Leo, Buğra, Omolo, Emrah, Aatif, Novikovas, Gomes

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