Galatasaray Etebo ile yollarını ayırıyor...

Galatasaray'da henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Etebo ile Ocak ayında yollar ayrılacak.

27 Kasım 2020 Cuma - 10:23
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Yeni sezon öncesi yalnızca hesaplarını şampiyonluk üzerine kuran Galatasaray'da alınan beklenmedik sonuçlar moralleri bozmaya devam ediyor.
 
Son hafta oynanan Süper Lig maçında evinde ağırladığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar devre arası için hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Hareketli geçecek bir ara transfer sezonununa hazırlanan Aslan sezon öncesi kiralık oyunculara yönelmezken, kadrodaki kiralık oyuncu sayısını 2'ye düşürmüştü.
 
Saracchi ile beraber sarı-kırmızılılarda sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncu Etebo için de İngiltere'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Ada'dan gelen haberlere göre, 25 yaşındaki oyuncunun kariyeri İngiltere'de daha uzun süremeyecek gibi görünüyor.
 
SAKATLIKLAR NEDENİYLE OYNAYAMADI
 
Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'la bu sezon 9 maça çıkarken bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Etebo, sakatlıkları nedeniyle kendisini İngiltere'de gösteremedi.
 
İngiliz ekibi Stoke City ile 3 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için, geri dönüş kapıları tamamen kapalı olmasa da uygun teklifler karşılığında elden çıkarılması planlanıyor.
 

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Etiketler: etebo galatasaray
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