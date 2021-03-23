Galatasaray Ezgjan Alioski ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Leeds United'dan ayrılması kesinleşen Ezgjan Alioski ile anlaşmaya vardı.

23 Mart 2021 Salı - 14:14 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 15:20
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İngiltere'den Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Daily Mail dün Sarı Kırmızılı ekibin Crystal Palace'tan sezon sonu ayrılacak Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini ve görüşmelerin sürdüğünü aktarmıştı.
 
Bugün Galatasaray ile ilgili bir iddia daha geldi. Football Insider adlı internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.

 
Alioski bir süredir Leeds United ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyordu. Alioski ve Leeds anlaşma sağlayamadı. Galatasaray'ın daha önceden ilgilendiği Makedon futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
 
Leeds United'a yakın bir kaynağın Football Insider'a yaptığı açıklamaya göre Alioski tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve yaz aylarında Sarı Kırmızılılara katılacağını doğruladı. Alioski, Aralı kayında BBC'ye verdiği röportajda 'Leeds'te kalırsam çok mutlu olurum' açıklamasını yapmıştı.
 
Makedon futbolcunun 4 yıllık Leeds United kariyeri bu yaz sona erecek ve yıldız oyuncu bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olacak. 
 
Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 27 Premier Lig maçına çıktı ve 2 gol kaydetti.

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Etiketler: Ezgjan Alioski galatasaray
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