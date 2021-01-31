Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Newcastle United'dan DeAndre Yedlin ve Benfica'dan Gedson Fernandes'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

31 Ocak 2021 Pazar - 20:18 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 21:14
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Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
 
"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
 
Gedson Carvalho Fernandes de KAP'a bildirildi
 
Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes için resmi görüşmelere başladığını açıkladı
 
"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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