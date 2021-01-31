Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!

31 Ocak 2021 Pazar - 20:18
| Son Güncelleme : 31 01 2021 - 21:14
Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Gedson Carvalho Fernandes de KAP'a bildirildi
Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes için resmi görüşmelere başladığını açıkladı
"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica
ile resmi görüşmelere başlanmıştır."