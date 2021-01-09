Galatasaray - Gençlerbirliği! İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da karşı karşıya geliyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi - 18:35
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor
 
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Galatasaray - Gençlerbirliği maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
 
Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 30 puanla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı.
 
Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.
 
İLK 11'LER
 
Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Oğulcan, Diagne.
 
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda, Toure, Polomat - Soner, Piris - Candeias, Murat, Ayite - Sefa

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