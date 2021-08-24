Galatasaray geri döndü! 2'de 2 yaptı...

Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geri düştüğü müsabakada Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Feghouli, 216 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşarken, Luyindama Galatasaray formasıyla ilk kez bir lig maçında gol attı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezondan devam eden yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Hatayspor'un yeni transferi Lobjanidze, 2. lig maçında 2. kez ağları havalandırdı.

AA 24 Ağustos 2021 Salı - 0:35
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 Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1  yenen Galatasaray, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.  Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının yetişmemesinden  dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk takım hızlı başladı.  Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne  geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip,  30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk  yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.
 
 Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi  ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki  takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup eden  Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. İlk haftada sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi,  İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 puanda kaldı.
 
  
 
 Feghouli, 216 gün sonra gol attı
 
 Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 7  ay sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak geçen sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor  müsabakasında gol bulan tecrübeli futbolcu, ligde 216 gün sonra rakip fileleri  havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile  oynanan rövanş maçında da 1 gol bulan Feghouli, bu sezonki gol sayısını 2'ye  çıkardı.
 
  
 
 Luyindama, ligde ilk kez gol buldu
 
  Sarı-kırmızılı ekibin Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, Süper  Lig'de ilk kez gol attı. 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Luyindama,  Hatayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına çıktı. Bu sürede rakip fileleri  havalandırma başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, Akdeniz temsilcisine attığı  golle Galatasaray kariyerindeki ilki yaşadı.
 
  
 
 Galatasaray taraftarından Diagne'ye sevgi gösterisi
 
  Sarı-kırmızılı taraftarlar, Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sevgi  gösterilerinde bulundu.  Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve son 2 sezonda farklı  takımlara kiralanan Diagne, sezona iyi girdi. Hatayspor müsabakasındaki istekli  bir görüntü çizen Diagne'nin 34. dakikada yüzüne sert bir top geldi. Bunun  ardından Galatasaray taraftarı, tecrübeli futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.
 
 
 
Terim'den 3 değişiklik birden
 
 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 66. dakikada 3 oyuncu  değişikliği birden yaparak oyuna müdahale etti.   Karşılaşmada uzun süre kurduğu baskıya rağmen eşitliği bozamayan  sarı-kırmızılılarda Terim, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu ve Alexandru  Cicaldau'yu kenara aldı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ömer  Bayram, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı sahaya sürdü. Fatih Terim, 77. dakikada Mustafa Muhammed, 86. dakikada ise Barış  Alper Yılmaz'ı oyuna aldı.
 
  
 Ligde 11 maçtır yenilmiyor
 
  
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor  karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2  beraberlik aldı. Bu sezona 2'de 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, yenilmezlik  serisini sürdürdü.
 
 
Lobjanidze'den 2 maçta 2 gol
 
 Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Saba Lobjanidze, 2 Süper Lig  maçında 2 gole imza attı. Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sonradan oyuna  girerek takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Gürcü futbolcu, Galatasaray  müsabakasının 3. dakikasında da ağları havalandırdı.
 
  

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