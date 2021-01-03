Galatasaray Gomis'ten sonra dikiş tutturamadı

Kariyerinde Fransa 'da Saint-Etienne, Olympique Lyon, Marsilya ve İngiltere 'de Swansea City gibi takımlarda forma giyen Gomis, 2017-2018 sezonu başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Fransız futbolcu, Galatasaray 'da oynadığı 1 sezonda ligde attığı 29 golle hem takımının şampiyonluğunda büyük rol aldı hem de sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun da sahibi oldu.

Gomis ile 2018-2019 sezonu başında yollarını ayıran Galatasaray, sonrasında kadrosuna kattığı santrforlardan beklediği verimi alamadı. Galatasaray, bir sezonda 29 gole ulaşan Gomis'in yerine transfer ettiği 7 futbolcudan 2,5 sezonda 48 gol katkısı aldı.

Sarı-kırmızılılarda bu süreçte Mbaye Diagne 16, Radamel Falcao 15, Eren Derdiyok ve Adem Büyük 7'şer, Florin Andone 2, Konstantinos Mitroglou ise 1 kez fileleri havalandırdı.

- Falcao ve Andone, sakatlıklardan kurtulamadı

Galatasaray'da geçen sezon kadroya katılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile kiralık olarak transfer edilen Rumen futbolcu Florin Andone, sarı-kırmızılı takımda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemedi.

Geçen sezon ligdeki 34 maçın 16'sında oynayabilen Falcao, bu sezon da geride kalan 15 maçın 8'sinde forma giyebildi. Tecrübeli futbolcu, süre aldığı 24 lig müsabakasında 15 kez fileleri havalandırdı. Falcao, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti. 34 yaşındaki golcü futbolcu, yıllık 5 milyon avronun üzerindeki maliyeti nedeniyle eleştirilerin ve tartışmaların odağı haline geldi.

2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Andone ise 9 Süper Lig müsabakasında 2 kez gol sevinci yaşadı. Sezon içinde 16 lig müsabakasını sakatlığından dolayı kaçırdı.

- Diagne'nin golleri penaltıdan

Galatasaray, 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Mbaye Diagne'den de beklediğini bulamadı.

2018-2019 sezonuna santrforda sadece Eren Derdiyok ile giren sarı-kırmızılı takım, bu oyuncudan 13 maçta 7 gollük katkı aldı. Devre arasında yapılan transfer operasyonuyla Kasımpaşa 'da ilk yarıda 20 gol atan Diagne ile Fransa'nın Marsilya takımından tecrübeli golcü Mitroglou kadroya dahil edildi.

Mitroglou, sarı-kırmızılı takımda yarım sezon oynarken 7 lig müsabakasına çıkabildi ve sadece 1 kez ağları havalandırabildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da 10 gol atan ve şampiyonluk yaşayan Diagne, ertesi sezonu Belçika'nın Club Brugge takımında kiralık geçirdi. Sorunlu bir sezonu geride bırakan Diagne, yeniden Galatasaray'a döndü. Bu sezon 12 Süper Lig maçına çıkan Senegalli santrfor, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne, sarı-kırmızılı takımda attığı 16 golün 9'unu penaltı vuruşlarından kaydetti.

Geçen sezon başında bonservissiz olarak kadroya dahil edilen Adem Büyük ise bu süreçte tartışılmayan tek isim olarak dikkati çekti. Taraftarların ve spor kamuoyunun büyük beklenti içinde olmadığı Adem, sarı-kırmızılı takımda 26 lig maçında 7 kez fileleri havalandırdı ve beklentileri aştı.

- Maliyetler dudak uçuklatıyor

Galatasaray'da Gomis sonrası alınan futbolcuların maliyetleri dikkati çekti.

Swansea City'den 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomis'e yıllık 3 milyon 350 bin avro garanti para veriliyordu. Suudi Arabistan 'ın El Hilal takımına 6 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olan tecrübeli futbolcu ile maaşına istediği zam nedeniyle yollar ayrılmıştı.

Galatasaray'ın Gomis'in ardından transfer ettiği yabancı futbolcuların maliyeti 40 milyon avroyu buldu. Diagne için 10 milyon avro bonservis ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 11 milyon avroluk maaş yükünün altına girdi.

Galatasaray, Falcao'yu bonservissiz kadrosuna katmasına rağmen 3 sezon için garanti ücret olarak toplamda 15 milyon avroluk sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılı kulübe Mitroglou'nun maliyeti 1,5 milyon, Andone'nin maliyeti ise 3,2 milyon avro oldu.