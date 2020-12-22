Galatasaray - Göztepe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Üst üste gelen galibiyetler ve yenilgisiz geçen 6 maçlık seriden sonra Galatasaray , Fatih Karagümrük karşısında hem 3 puan kaybetti, hem TD Fatih Terim 'den hem de stoper Marcao'dan oldu. Dün yapılan son antrenmanda sakatlanan Peter Etebo'nun durumu belirsiz. Sakatlıkları devam eden Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Ryan Babel de Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Koornavirüs karantinasında olan Fatih Öztürk, Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sarı-kırmızılı ekibin toplam eksik sayısı 8'e ulaşmış durumda... Saha kenarındaki komutasını Levent Şahin'e teslim edecek Terim'in stoperde "Donk & Luyindama" ile maça başlaması, en ileride yine Mbaye Diagne'ye görv vermesi bekleniyor.

Sezonun ilk 11 haftasında sadece 1 kez kaybeden Göztepe ise, son 2 maçta 0 çekti ve bununla birlikte önemli isimleri de İstanbul 'a getiremedi. Rutin koronavirüs kontrollerinde 3 ismin pozitif sonuç verdiği açıklandı, bu 3 isimden sadece İrfan Can Eğribayat kendisi açıkladığı için yokluğunu netleştirebiliyoruz. Hatayspor karşısında sakatlanan Alpaslan Öztürk de son sağlık kontrolleri sonrası zorlu İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek bir diğer önemli eksik olarak açıklandı. Sezonun geneline baktığımızda Halil Akbunar (13 maç - 4 gol - 4 asist) ve son maçlarda Cherif Ndiaye (son 7 maç - 3 gol - 1 asist) dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü, son 3 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti ve ALT biten bu 5 maçı kaybetmediler! "2.5 ÜST" biten tek maçı ise kaybettiler...

- İki takımın bundan önceki 3 sezonda yaptığı 6 maçın hiçbiri berabere sonuçlanmadı. (5 Galatasaray galibiyeti - 1 Göztepe)

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