Galatasaray-Göztepe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 2 maçında sıfır çeken Göztepe, son 4 maçında galibiyeti olmayan Galatasaray'a TT Stadyumu'nda konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

26 Eylül 2021 Pazar - 9:27
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Son 4 lig maçında galibiyeti olmayan Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey hala sakat. Marcao'nun da cezası devam ediyor. Dinlendirildiği için Kayseri deplasmanına götürülmeyen Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nun yeniden ilk 11'de olması bekleniyor. Hücum merkezindeki Halil'e kanatlardan desteği Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan verecektir. TD Fatih Terim, bir önceki iç saha maçında, Alanyaspor karşısında DeAndre Yedlin yerine oyuna Ömer Bayram'ı aldığında Patrick van Aanholt'u sağ beke çekmişti. Yedlin, Kayserispor maçında da beklentilerin çok altındaydı. Bu nedenle Alpaslan Öztürk'ü sağ bekte, Victor Nelsson'un partneri olarak da Christian Luyindama'yı ilk 11'de görebiliriz.
 
Nestor El Maestro yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan Göztepe, son 2 maçta ise sıfır çekti. İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi İstanbul'a 4 eksikle geldi. Sağ bek Murat Paluli, stoper Marko Mihojevic ve genç forvet Ege Özkayımoğlu sakat. Hücum alternatiflerinden Beykan Şimşek de cezalı... Geçtiğimiz hafta arası Gürsel Aksel'de oynanan ve Hatayspor'un 2-0 kazandıüı maçta skor 2-0 olduktan sonra hem başkan Mehmet Sepil'e hem de bazı oyunculara büyük tepki vardı. Özellikle sol bek Berkan Emir ve orta sahada oynayan Soner Aydoğdu ciddi şekilde ıslıklandı. El Maestro kötü gidişata son vermek istediklerini söylerken; "İstediğimiz sonuçları almaya başlayacağız..." eklemesini yaptı. Savunmada Atınç Nukan, kanatta Makana Baku, orta alanda David Tijanic, forvette Cherif Ndiaye ve kalede İrfan Can Eğribayat'ı görmemiz kesin gibi...
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- Galatasaray, Göztepe'yle iç sahada oynadığı son 4 lig maçının 3'ünü "3-1" kazandı. Geçen sezon İzmir'deki maçı da 3-1 kazanmışlardı.
- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %56'lık kesim TT Stadyumu'nda Galatasaray'ın 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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