Galatasaray - Göztepe maçında Fatih Terim'in 11'i ortaya çıktı

Ligde 4 haftadır kazanamayan ve ideal 11'ini henüz bulamayan Fatih Terim'in Göztepe karşısındaki 11'i netleşti.

26 Eylül 2021 Pazar - 9:42
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak.
 
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.
 
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
 
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada oynayamayacak.
 
Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek de forma giyemeyecek.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
GALATASARAY
 
Muslera, Alpaslan, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
 
GÖZTEPE
 
İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye
 
GALATASARAY'DA SON DURUM
 
Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı.
 
Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.
 
Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.
 
SON 32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI
 
Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.
 
1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.
 
Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.
 
GÖZTEPE'DE SON DURUM
 
Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.
 
Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

 

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Etiketler: galatasaray göztepe
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