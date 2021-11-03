Galatasaray Hadziahmetovic'i istedi Konyaspor 5 milyon euro dedi

Galatasaray Konyaspor'da oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e talip oldu. Yeşil beyazlı kulüp ise Hadziahmetovic için 5 milyon euro bonservis belirledi.

03 Kasım 2021 Çarşamba - 7:46
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Devre arasında Gustavo Assunçao'nun kiralık sözleşmesinden çıkarak 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in derlediği habere göre sarı- kırmızılılar sezonun flaş takımlarından Konyaspor'un başarılı ismi Amir Hadziahmetovic'i transfer listesine aldı.
 
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
 
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin kısa süre içinde Konyaspor kulübüyle temasa geçeceği gelen bilgiler arasında.

 
TEKNİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR
 
Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen 24 yaşındaki Hadziahmetovic 1 gol atarken asist yapmadı. Boşnak futbolcu yüksek tekniği ve pas becerisi ile ön plana çıkıyor.
 
5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
 
Alınan bilgilere göre Konyaspor 3 yıl sözleşmesi bulunan Hadziahmetovic için 5 milyon Euro istiyor. İtalya'dan iki kulübün de genç futbolcu ile yakından ilgilendiği ifade ediliyor.

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Etiketler: Amir Hadziahmetovic galatasaray konyaspor
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