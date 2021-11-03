Galatasaray Hadziahmetovic'i istedi Konyaspor 5 milyon euro dedi

03 Kasım 2021 Çarşamba - 7:46
Devre arasında Gustavo Assunçao'nun kiralık sözleşmesinden çıkarak 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray
'da flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in derlediği habere göre sarı- kırmızılılar sezonun flaş takımlarından Konyaspor
'un başarılı ismi Amir Hadziahmetovic'i transfer listesine aldı.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Teknik direktör Fatih Terim
'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin kısa süre içinde Konyaspor kulübüyle temasa geçeceği gelen bilgiler arasında.
TEKNİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR
Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen 24 yaşındaki Hadziahmetovic 1 gol atarken asist yapmadı. Boşnak
futbolcu yüksek tekniği ve pas becerisi ile ön plana çıkıyor.
5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Alınan bilgilere göre Konyaspor 3 yıl sözleşmesi bulunan Hadziahmetovic için 5 milyon Euro istiyor. İtalya
'dan iki kulübün de genç futbolcu ile yakından ilgilendiği ifade ediliyor.