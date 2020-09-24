Galatasaray-Hajduk Split

24 Eylül 2020 Perşembe - 21:05
| Son Güncelleme : 24 09 2020 - 21:43
Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı D Smart
platformu Smart Spor
naklen yayınlıyor...
Temsilcimiz rakibini elerse play-off etabında Willem II-Rangers eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Skorer
'den canlı anlatımla aktarıyoruz.
MAÇTAN DAKİKALAR
37' Galatasaray'da Ömer Bayram rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ömer Bayram
36' Galatasaray etkili geldi! Ömer Bayram'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Babel şut açısı bulamadan top kaleci Posavec'te kaldı.Pozisyon - Ömer Bayram
31' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında Diagne kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
30' Oghenekaro Etebo rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
27' Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
25' Hajduk Split'te Mujakic, Ömer Bayram'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Nihad Mujakic
20' Hajduk'da Jradi'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği röveşata şutu farklı şekilde auta çıktı.
17' İki takım da ağırlıklı olarak kanatlardan hücum ediyor.
14' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ömer Bayram geçiyor. Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
12' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Taşdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
10' Sofiane Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu kornere attı.
8' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Kullanılan köşe vuruşunu Hajduk savunması topu uzaklaştırdı.
5' Maçın ilk bölümünde top daha çok Galatasaray'ın yarı sahasında.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
İLK 11'LER:
Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne.
Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos