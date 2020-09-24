Galatasaray-Hajduk Split

MAÇTAN DAKİKALAR

30' Oghenekaro Etebo rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

37' Galatasaray'da Ömer Bayram rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ömer Bayram

25' Hajduk Split'te Mujakic, Ömer Bayram'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Nihad Mujakic

20' Hajduk'da Jradi'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği röveşata şutu farklı şekilde auta çıktı.

17' İki takım da ağırlıklı olarak kanatlardan hücum ediyor.

14' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ömer Bayram geçiyor. Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Taşdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10' Sofiane Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu kornere attı.

8' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Kullanılan köşe vuruşunu Hajduk savunması topu uzaklaştırdı.