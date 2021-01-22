Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, İstanbul'a gelen yeni transferi Halil Dervişoğlu'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

22 Ocak 2021 Cuma - 17:25 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 21:44
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil'i, sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
 
Sarı-kırmızılı kulüp, Halil Dervişoğlu ve kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
 

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