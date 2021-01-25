Galatasaray Halil İbrahim Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray genç forvet Halil İbrahim Dervişoğlu'nu resmen açıkladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 18:19
İLGİLİ HABERLER
Resmen açıklandı! Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray'da! Kaan Ayhan ve Mert Müldür'den Galatasaray kötü haber! Galatasaray'dan flaş Feghouli açıklaması Ali Akman bu sefer yeni adresini kendi açıkladı! Cimbom önce 1 verdi dün 1.2 milyon euro'ya çıktı

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
 
Galatasaray Sportif AŞ, futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi hakkında Kulübü Brentford F.C. ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 
 
Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:
 
“Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
 
Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Halil İbrahim Dervişoğlu kap galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Edin Dzeko bombası! Fenerbahçe görüşmelere başladı Edin Dzeko bombası! Fenerbahçe görüşmelere başladı
İrfan Can Kahveci'de flaş gelişme! Fenerbahçe araya girdi 5 milyon euro + 2 yıldızİrfan Can Kahveci'de flaş gelişme! Fenerbahçe araya girdi 5 milyon euro + 2 yıldız Trabzonspor'dan Mehmet Özcan sürprizi!Trabzonspor'dan Mehmet Özcan sürprizi! SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a imza atacağı tarih belli olduSON DAKİKA! İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.