Galatasaray-Hatayspor: 1-1

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.

03 Eylül 2020 Perşembe - 19:59
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ayrılığını resmen açıkladı! Galatasaray'da bir futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nda! 'Gururlandım...' İlk yarı maçları seyircisiz oynanacak! Land of Legends Futbol Turnuvası Maçları D-Smart ve D-Smart Go’da

Galatasaray, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
 
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Galatasaray, 31'inci dakikada Arda Turan'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
 
Hatay ekibi, 66'ncı dakikada Gökhan Karadeniz ile eşitlik sayısını bulurken, karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
 
Arda 9 yıl aradan sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayla TT Stadı'na çıktı
 
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Arda Turan, 9 yıl sonra ilk kez sarı kırmızılı formayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na çıktı.
 
Geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan ise antrenörlük kurslarını tamamladıktan sonra ilk kez teknik heyetle birlikte saha kenarında yer aldı.
 
DİAGNE SAKATLANDI
 
Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda Diagne, son idmanda ağrı hissettiği için maçı kadrosunda yer almadı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Porto, Falcao'yu istiyor! Sözleşmedeki o madde... Porto, Falcao'yu istiyor! Sözleşmedeki o madde...
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Kulüp binasına geldi sözleşmeyi feshediyor...Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Kulüp binasına geldi sözleşmeyi feshediyor... Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı...Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı... İşte Fenerbahçe'nin orta sahası! Erol Bulut'tan sürpriz karar...İşte Fenerbahçe'nin orta sahası! Erol Bulut'tan sürpriz karar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.