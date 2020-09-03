Galatasaray-Hatayspor: 1-1

03 Eylül 2020 Perşembe - 19:59
Galatasaray, hazırlık maçında Atakaş Hatay
spor ile 1-1 berabere kaldı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Galatasaray
, 31'inci dakikada Arda Turan
'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Hatay ekibi, 66'ncı dakikada Gökhan Karadeniz
ile eşitlik sayısını bulurken, karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Arda 9 yıl aradan sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayla TT Stadı'na çıktı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Arda Turan, 9 yıl sonra ilk kez sarı kırmızılı formayla Ali Sami Yen Spor
Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na çıktı.
Geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan ise antrenörlük kurslarını tamamladıktan sonra ilk kez teknik heyetle birlikte saha kenarında yer aldı.
DİAGNE SAKATLANDI
Galatasaray'ın Hatayspor
ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda Diagne, son idmanda ağrı
hissettiği için maçı kadrosunda yer almadı.