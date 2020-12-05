05 Aralık 2020 Cumartesi - 19:01
| Son Güncelleme : 05 12 2020 - 20:31
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray
, Hatayspor
ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç saat 9.00'da başladı. Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
69' Hatayspor'da Selim Ilgaz'ın yerine Aaron Boupendza oyuna girdi.Selim Ilgaz - Aaron Boupendza
69'
Galatasaray'da Emre Taşdemir, Gökhan Karadeniz
'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Emre Tasdemir
64' Sol kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Oğulcan'ın çevirdiği topta Santos topu kendi ağlarına gönderdi.Gol (KK) - Pablo Santos
62' Hatayspor gole yaklaştı! Akintola'nın yerden ortasında kaleci Fatih seken topta ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Selim Ilgaz'ın şutunda top yandan auta gitti.
60' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Gökhan Karadeniz'in vuruşunda top yandan auta gitti.
58' Galatasaray'da Marcao, Diouf'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão
Oyuncu Değişikliği 58' Hatayspor'da Traore yerini Gökhan Karadeniz'e bıraktı.Adama Traoré - Gökhan Karadeniz
52' Galatasaray çok net kaçırdı. Emre Akbaba'nın yerden pasında kale önünde bomboş pozisyonda olan Diagne topu dışarı attı.
47' Orta sahada topu rakibinden çalan Diagne ceza sahasına kadar topla ilerledi. Diagne'nin ceza sahası dışına çıkardığı topta Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in vuruşunda top üstten auta gitti.
43' Galatasaray baskıyı arttırdı. Oğulcan'ın pasıyla Feghouli'nin ceza yayından şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.
41' Galatasaray gole çok yaklaştı! Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasına giren Emre Taşdemir, topu penaltı noktasında uygun durumda olan Feghouli'ye aktarmak isterken savunma son anda topu kornere gönderdi.
37' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Oğulcan'ın ortasında Arka direkte uygun durumda bulunan Emre Taşdemir topu kontrol etmek isterken ayağında topu aştı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.
32' Sağ kanattan Feghouli'nin ortasında arka direkte topu göğsüyle yumuşatan Diagne'nin vuruşunda top üst direğe de çarpıp ağlarla buluştu.Gol - Mbaye Diagne
27' Popov'un sağ kanattan ortasında Marcao topu kafayla uzaklaştırdı.
24' Galatasaray gole çok yaklaştı! Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
17' Hatayspor etkili geldi! Sol kanattan savunma arkasına sızan Akintula'yı kalesini terk eden Fatih karşıladı, Akintula'nın vuruşunda top ise dışarı çıktı.
15' Hatayspor'da Akintula sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi ama Marcao izin vermedi.
11' Marcao'nun kısa düşen pasında topu kazanan Hatayspor'da, Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
9' Galatasaray'da Diagne, Yusuf'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mbaye Diagne
5' Galatasaray'da ceza sahasaında topla buluşan Oğulcan' ortasında savunma topu son anda kornere gönderdi.
3' Hatayspor'da Akintula'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
1' Galatasaray 4-1-4-1, Hatayspor 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.
Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf