Galatasaray - Hatayspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fatih Terim yönetiminde yeni sezona giren Galatasaray Giresunspor ’u deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Hafta arası ise Danimarka ekiplerinden Randers ile karşı karşıya gelen Sarı-kırmılılar, eşleşmenin ilk ayağından Kerem Aktürkoğlu’nun golü ile beraberlikle ayrılmıştı. Perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Marcao, PFDK ’dan aldığı 8 maçlık cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Hafta içinde sakatlandığı açıklanan Arda Turan ve lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ise diğer eksik isimler…

Geçen sezon Ömer Erdoğan yönetiminde flaş bir sezon geçiren Hatayspor’da hücum hattındaki oyuncular adından oldukça söz ettirmeyi başarmıştı. Özellikle Boupendza, Diouf ve Akintola’nın performansları Hatayspor’un üst sıralara tırmanmasında büyük rol oynamıştı. Yeni sezonda ise birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayıran konuk ekipte kurulan yeni kadronun bu sezon nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Hatayspor, maçın ikinci yarısında bulduğu gol ile sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da ev sahipleri 3-0’lık skorlarla kazanmışlardı.

- Oynadığı son 3 maçında da galibiyet alamayan Hatayspor, Süper Lig’de 4 maçlık bir kazanamama serisi geçirmedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?