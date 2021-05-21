Galatasaray Henry Oneykuru transferini çözemedi!

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Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Henry Onyekuru için geri sayım devam ediyor.

Nijeryalı yıldızın opsiyonu, 11 Haziran itibarıyla sona erecek. Eğer Galatasaray Yönetimi bu tarihe kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis ödemesini Monaco'ya göndermezse, opsiyon devre dışı kalacak. Özellikle sezonun son bölümünde performansı düşen genç yıldızla ilgili verilecek karar merakla bekleniyor.