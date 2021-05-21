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Galatasaray Henry Oneykuru transferini çözemedi!

Galatasaray Henry Oneykuru transferini çözemedi!

Monaco'dan kiralık olarak gelen ve kontratına 4.3 milyon euro satın alma opsiyonu konan Onyekuru bilmecesi çözülemedi.

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Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Henry Onyekuru için geri sayım devam ediyor.
 
Nijeryalı yıldızın opsiyonu, 11 Haziran itibarıyla sona erecek. Eğer Galatasaray Yönetimi bu tarihe kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis ödemesini Monaco'ya göndermezse, opsiyon devre dışı kalacak. Özellikle sezonun son bölümünde performansı düşen genç yıldızla ilgili verilecek karar merakla bekleniyor.
 
Henry Chukwuemeka Onyekuru bu sezon ligde 14 maçta oynarken 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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Etiketler: onyekuru galatasaray monaco
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