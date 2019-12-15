Galatasaray için bomba Gökhan Gönül iddiası!

Daha önce Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül için şimdi de Galatasaray'a gideceği iddia edildi. 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi Mayıs ayında bitecek ve henüz yeni bir sözleşme imzalanmadı.

15 Aralık 2019 Pazar - 11:57 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 14:16
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Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Galatasaray, Gökhan Gönül’ü gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’le masaya oturdu. Siyah-Beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 875 bin Euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya 1 milyon 100 bin Euro teklif edildi. Beşiktaş ile uzlaşamayan Gökhan için bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi.
 
İhtimal var
 
Sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray; Gökhan’a yıllık 1 milyon 800 bin Euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Gökhan’ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.
 
Mariano yolcu
 
Bu sezon Beşiktaş’ta 12 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performansla oynayan Gökhan Gönül 34 yaşında. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mariano’ya yeni kontrat önermeyen Aslan’ın Gökhan Gönül’le devre arasından sonra son görüşmeyi yapıp işi bitireceği öğrenildi.
 

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Etiketler: Galatasaray Beşiktaş Gökhan Gönül
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