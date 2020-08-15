Galatasaray için transferde varsa yoksa orta saha!

Galatasaray’da orta saha transferi için yoğun mesai harcanıyor. Geçtiğimiz sezona Nzonzi, Seri ve Lemina gibi önemli bir üçlüyle başlayan Sarı-Kırmızılılar’ın şu sıralarda ise elinde o bölgede görev yapabilecek Taylan, Ömer Bayram ve gözden düşen Belhanda dışında bir oyuncu kalmadı. Teknik direktör Fatih Terim , yönetime sunduğu listedeki isimlerden en az ikisinin mutlaka transfer edilmesini istiyor. Bu oyunculardan biri de Bernard Mensah. Ancak geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcunun her geçen gün yeni bir talibinin çıkması, maliyetinin de artmasına yol açıyor. Yöneticiler bir türlü bitmek bilmeyen pazarlıklardan sıkılmış durumda

Defansif yük onda olacak

Sarı-Kırmızılılar, Mensah transferinden vazgeçmedi, ancak şu sıralarda bir bekleyiş süreci başladı. Bu arada gündemdeki diğer orta saha oyuncularıyla da görüşmeleri sürdüren Cim Bom’da, Jakub Moder transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı. Lech Poznan’ın oyuncuyu satmaya sıcak yaklaşması, Galatasaray ’ın işini kolaylaştırdı. Ayrıca oyuncunun daha büyük bir kulübe gitme isteği de, Sarı-Kırmızılılar’ın elini güçlendiriyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Moder, takımın orta alandaki defansif yükünü üstlenecek.

Tek çare maaşında indirim

Ön liberoda elinde başka adaylar da bulunan Galatasaray, Crystal Palace’tan Kouyate için de girişimlerini sürdürüyor. Hem İngiliz kulübü hem de tecrübeli futbolcu bu transfere yeşil ışık yaktı. Ancak oyuncunun maliyeti işleri zora sokuyor. Kiralık olarak düşünülen Kouyate’nin maaşının tamamının karşılanması için yıllık 3.5 milyon Euro ödenmesi gerekiyor. Galatasaray cephesinde ise bu seviyelerde bir maaş bütçesi kesinlikle düşünülmüyor.

Kendi kaderini belirleyecek

Nzonzi’yi Terim’le tartışması nedeniyle gönderen, Lemina’yı ise tekrar kadroda düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, Seri için de temaslara devam ediyor. Fildişi Sahilli futbolcuyu 1 yıl daha kiralamaya çalışan Galatasaray, Fulham’dan gelen, “Sadece bonservisiyle verebiliriz” mesajı üzerine farklı formüller aramaya başladı. Bu transferde, Seri’nin İngiliz kulübüyle yapacağı görüşme etkin rol oynayacak.