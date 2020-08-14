Galatasaray ile anlaşan Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı! Sözleşmesini feshetti

Galatasaray'da uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Muslera'nın yokluğunda kaleye geçecek isim belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp oyuncuyla birlikte kulübü Kasımpaşa ile anlaşınca Fatih Öztürk transferinin önü açıldı.

14 Ağustos 2020 Cuma - 14:07 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 14:08
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Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı.
 
Kasımpaşa kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verildi. Hem iş insanı Turgay Ciner hem de Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini iletti.
 
Fatih Öztürk bu gelişme üzerine bu sabah Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. Bu transferin kısa süre içerisinde çözülmesi ve Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e imzayı attırması bekleniyor.
 
Hürriyet 4 Ağustos tarihinde Galatasaray'ın yerli kaleci olarak Fatih Öztürk'ü bonservisini kulübünden alması halinde kadroya katacağını duyurmuştu
 
VE FATİH ÖZTÜRK-KASIMPAŞA AYRILIĞI TFF'YE BİLDİRİLDİ
 
Kasımpaşa, Fatih Öztürk’ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF’ye bildirdi.
 
 

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