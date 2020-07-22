Galatasaray ile Beşiktaş arasında Christian Gytkjaer rekabeti

Berlusconi - Galliani ikilisinin yeni takımı Monza, Polonya'daki performansıyla dikkat çeken Danimarkalı golcü Christian Gytkjaer transferinde sona gelmişken Beşiktaş ve Galatasaray'ın da oyuncu için temaslarını sürdürdüğü aktarılıyor.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:24
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Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine bu kez Danimarkalı golcü Christian Gytkjaer'in geldiği belirtildi. Fakat 31 Temmuz'da serbest kalacak oyuncu için İtalyan ekibi Monza'nın transferi bitirmek istediği aktarılmakta. 
 
İtalyan basını, Berlusconi - Galliani ikilisinin yeni takımı Monza'nın flaş transfer hamlelerinden biri olarak Gytkjaer'i kadrosuna katmaya çok yaklaştığını aktarıyor. Pianeta Serie B'nin haberine göre ise Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray da oyuncuyu kadroya katmak adına istekli durumdalar. 
 
30 yaşındaki golcü bu sezon Lech Poznan formasıyla toplamda çıktığı 38 maçta 27 gol, 3 asist ile yıldızlaşmıştı. (Fanatik)
 

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