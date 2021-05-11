Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Okay Yokuşlu savaşı

WBA'nın küme düşmesiyle beraber Celta Vigo'ya geri dönecek olan Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.

11 Mayıs 2021 Salı - 10:26
İLGİLİ HABERLER
Enner Valencia maaşını çoktan çıkardı! Galatasaray'da Feghouli'nin hesabı kesildi Zulme Mame Thiam da sessiz kalmadı Ve Marega resmen imzaladı! İşte yeni takımı Fenerbahçe'de 90+6'da gelen gol ve 2014...

Fenerbahçe sezon sonunda hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile transferde karşı karşıya gelmek üzere... Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transferi için de harekete geçildi. İşte son dakika haberinin detayları... Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.
 
LİSTEDE İLK SIRADA OKAY YOKUŞLU
 
Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor. Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.
 
GALATASARAY İLE TRANSFER SAVAŞI
 
Fenerbahçe, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak. Devre arasında ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı da gündeme gelecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: okay yokuşlu fenerbahçe galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ozan Tufan, Harun Tekin, Fernandao, Volkan Şen'den sonra şimdi de Bakambu Fenerbahçe'ye... Ozan Tufan, Harun Tekin, Fernandao, Volkan Şen'den sonra şimdi de Bakambu Fenerbahçe'ye...
Salih Uçan Kemal Danabaş'ı takibe aldı Fenerbahçe'ye imza attığı ortaya çıktıSalih Uçan Kemal Danabaş'ı takibe aldı Fenerbahçe'ye imza attığı ortaya çıktı Uğurcan Çakır Lille ile masaya oturdu! Rekor bonservis ücreti...Uğurcan Çakır Lille ile masaya oturdu! Rekor bonservis ücreti... Beşiktaş'ın şampiyonluk sevinci kursağında kalacak! Fenerbahçe'den Ghezzal bombasıBeşiktaş'ın şampiyonluk sevinci kursağında kalacak! Fenerbahçe'den Ghezzal bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.