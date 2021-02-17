Galatasaray'ın Alanya kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu..

17 Şubat 2021 Çarşamba - 15:41
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda salonda kuvvet çalışması yapıldı.
 
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
 
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
 
Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, programlarına İstanbul'da devam edecek.
 

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Etiketler: alanyaspor galatasaray
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