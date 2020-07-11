Galatasaray'ın Ankaragücü maçı için kamp kadrosu belli oldu! Falcao kadroda yok

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızlılar'da cezalı Feghouli dışında sakatlıkları süren Andone, Falcao ve Lemina da kadroda yer almadı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:11
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç gruba ayrılarak sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
 
Sarı Kırmızılı ekip, Ankaragücü maçı için bugün saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya giderek karşılaşma öncesi Başkent’te kampa girecek. Sarı Kırmızlılar'da cezalı Feghouli dışında sakatlıkları süren Andone, Falcao ve Lemina da kadroda yer almadı.
 
 

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